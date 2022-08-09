Москвичку подозревают в мошенничестве на сумму 4,5 миллиона рублей

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Саратове задержали 34-летнюю москвичку, которая подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по Центральному административному округу столицы во вторник, 9 августа.

По словам собеседника «ВМ», задержанная — индивидуальный предприниматель. Она заключила договор о поставке мебели и проведении ремонта в квартире 46-летней женщины из Москвы, но, получив деньги, просто скрылась. Сумма сделки составила 4,5 миллиона рублей.

Вскоре сотрудники полиции задержали злоумышленницу в Саратове. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Злоумышленница находится под подпиской о невыезде.

В пятницу, 5 августа, стало известно, что актриса театра «Современник» Татьяна Корецкая стала жертвой мошенников. Злоумышленники вынудили женщину перевести на их банковский счет миллион рублей.