Актера Александра Филиппенко выписали из столичной больницы

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Советского и российского актера театра и кино, народного артиста РФ Александра Филиппенко, ранее госпитализированного с COVID-19, выписали из столичной больницы. Об этом во вторник, 9 августа, сообщила его супруга Марина Ишимбаева Агентству городских новостей «Москва».

— Его выписали, с ним все в порядке, — передает агентство слова супруги актера.

4 августа Марина Ишимбаева заявила, что народный артист России Александр Филиппенко был госпитализирован в больницу с коронавирусом.

— Александра Георгиевича госпитализировали. Ничего страшного нет, у него просто оказался положительный тест на COVID, и, так как он пожилой человек, врачи решили за ним последить и его положили в больницу, — рассказала она.

Александр Филиппенко получил такие награды и звания, как Заслуженный артист РСФСР, государственная премия РФ за моноспектакль «Мертвые души», народный артист РФ, стал лауреатом Царскосельской художественной премии, лауреатом премии Звезда театрала за роль в спектакле «Палачи». Актер известен по ролям в картинах «Гори, гори, моя звезда», «Рожденная революцией», «Приступить к ликвидации», «Битва за Москву», «Бесы», «Мастер и Маргарита», «Бедная Настя», «Моя прекрасная няня», «Петр Первый. Завещание» и многих других.