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Супруга Александра Филиппенко рассказала о состоянии госпитализированного актера

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Супруга Александра Филиппенко рассказала о состоянии госпитализированного актера
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Народный артист России Александр Филиппенко был госпитализирован в больницу с коронавирусом. Об этом сообщила его супруга Марина Ишимбаева в четверг, 4 августа.

— Александра Георгиевича госпитализировали. Ничего страшного нет, у него просто оказался положительный тест на COVID, и, так как он пожилой человек, врачи решили за ним последить и его положили в больницу, — сказала она.

Супруга артиста выразила надежду, что Филиппенко скоро вернется домой. По ее словам, он выглядит бодро, и, возможно, в конце этой недели актер будет выписан из больницы, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что Александра Филиппенко экстренно госпитализировали с коронавирусной инфекцией в Москве. По словам медиков, артист пребывает в состоянии средней тяжести. Его самочувствие ухудшилось из-за проявлений COVID-19 и хронических проблем с сердцем.

Накануне стало известно, что в 85 российских регионах России выявили 14 638 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще 2038 пациентов госпитализировали в медицинские учреждения.

Госпитализация Коронавирус Актеры
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