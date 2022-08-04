Супруга Александра Филиппенко рассказала о состоянии госпитализированного актера

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Народный артист России Александр Филиппенко был госпитализирован в больницу с коронавирусом. Об этом сообщила его супруга Марина Ишимбаева в четверг, 4 августа.

— Александра Георгиевича госпитализировали. Ничего страшного нет, у него просто оказался положительный тест на COVID, и, так как он пожилой человек, врачи решили за ним последить и его положили в больницу, — сказала она.

Супруга артиста выразила надежду, что Филиппенко скоро вернется домой. По ее словам, он выглядит бодро, и, возможно, в конце этой недели актер будет выписан из больницы, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что Александра Филиппенко экстренно госпитализировали с коронавирусной инфекцией в Москве. По словам медиков, артист пребывает в состоянии средней тяжести. Его самочувствие ухудшилось из-за проявлений COVID-19 и хронических проблем с сердцем.

Накануне стало известно, что в 85 российских регионах России выявили 14 638 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще 2038 пациентов госпитализировали в медицинские учреждения.