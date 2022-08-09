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Пять человек пострадали в результате взрывов в Сакском районе Крыма

Лейла Алиева
Происшествия
Пять человек пострадали в результате взрывов в Сакском районе Крыма
Фото: depositphotos

В результате взрывов в Новофедоровке в Крыму пострадали пять человек, включая ребенка. Об этом сообщил глава минздрава республики Константин Скорупский во вторник, 9 августа.

Уточняется, что пострадавшие были доставлены в Сакскую районную больницу, им оказали медицинскую помощь. При этом четверо из них уже отпущены домой, еще один находится в операционной.

— Четверым оказана амбулаторная помощь в рамках первичной хирургической обработки ран ввиду порезов осколками стекла. Пятый пострадавший находится в операционной, ему оказывается хирургическая помощь по поводу непроникающего ранения грудной клетки, — рассказал он.

По словам Скорупского, он находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы его жизни нет, передает РИА Новости.

В районе поселка Новофедоровка в Крыму прогремело несколько взрывов. По словам заместителя главы администрации Сакского района Виктории Казьмировой взрыв произошел в аэродроме, в результате чего были выбиты все стекла. Также в Минздраве Крыма сообщили, что к месту направлены бригады скорой помощи и санавиация.

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