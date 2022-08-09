Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Собянин рассказал о благоустройстве Левобережного района Москвы

Лейла Алиева
Город
Собянин рассказал о благоустройстве Левобережного района Москвы
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Россия, Москва, Северный административный округ, район Левобережный Карта всех событий

Левобережный район столицы расцвел благодаря реконструкции набережных, парков Дружбы и Северного речного вокзала. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Одновременно продолжается развитие транспортной и социальной инфраструктуры. Доступность Левобережного улучшила новая станция метро «Беломорская». Исторический кинотеатр «Нева» после реконструкции стал общественным центром района, — рассказал он.

Кроме того, на территории района специалисты возвели одну из самых больших школ в Москве на 1900 мест. В этом годе также планируется рядом ввести в эксплуатацию еще одно здание из детского сада и школы для учеников первых классов. Уточняется, что для малышей и школьников предусмотрены отдельные входы.

В группы дошкольного отделения включены игровые комнаты, спальни, буфет и раздевалки, а стены-трансформеры помогут расширить пространство для игр.

В учебных кабинетах школьного отделения специалисты установили современное интерактивное оборудование и мобильные раздвижные перегородки, чтобы трансформировать пространство и проводить разные занятия, рассказал мэр в своем Telegram-канале.

Новое здание школы № 158 в Левобережном районе столицы откроется к 1 сентября этого года. Новая школа рассчитана на 300 дошкольников и 250 учеников начальных классов.

Москва Школы Район Левобережный
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Летние вечера с хорошей книгой

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте