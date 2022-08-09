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Суд продлил арест Кара-Мурзы на два месяца

Степан Жирнов
Происшествия
Суд продлил арест Кара-Мурзы на два месяца
Фото: Unsplash

Басманный районный суд Москвы продлил срок ареста публицисту и общественному деятелю Владимиру Кара-Мурзу* на два месяца. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда во вторник, 9 августа.

Уточняется, что публицист пробудет под стражей до 12 октября 2022 года.

По словам собеседника «ВМ», суд отказал стороне защиты публициста в избрании мер пресечения не связанных с заключением под стражу.

8 июня суд также продлевал срок ареста для публициста и отказывал адвокатам Кара-Мурзы* в изменении мер пресечения.

Подсудимый был арестован 22 апреля по делу о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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