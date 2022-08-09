Фестиваль «Сады и люди на ВДНХ» пройдет с 12 по 21 августа

Фото: фестиваль «Сады и люди на ВДНХ»

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

С 12 по 21 августа в столице состоится международный фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди на ВДНХ», где посетители смогут посмотреть более 20 садов и арт-объектов от дизайнеров из России и Белоруссии. Об этом во вторник, 9 августа, сообщила пресс-служба ВДНХ.

Там уточнили, что в рамках фестиваля пройдет конкурс садов, а также запланированы специальные экскурсии и мастер-классы для гостей.

— Ежедневно в 11:00, 13:00, 14:00 и 17:00 гостей фестиваля ждут экскурсии. На турах в 19:00 ландшафтные сады раскроются по-новому: вечером здесь будет включаться подсветка. В 20:00 на сцене представят серию выступлений «Музыка в садах», — добавили в пресс-службе ВДНХ.

Самые юные гости смогут научиться резьбе по дереву, создать свой миниатюрный сад и узнать о разных видах растений. Занятия рассчитаны на детей от шести до 14 лет. Они будут проходить с 10:00 до 18:00.

Купить билеты можно на официальном сайте ВДНХ или в кассах в рабочие дни фестиваля.

7 августа в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы сообщили об открытии экоцентра «Цветоводство» в отремонтированном павильоне № 29 на ВДНХ. Там посетители могут погрузиться в мир необычных растений в высокотехнологичном голографическом кинотеатре.