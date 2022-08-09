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Названа причина аварии на Симферопольском бульваре

Степан Жирнов
Происшествия
Названа причина аварии на Симферопольском бульваре
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Симферопольский бульвар, 20 Карта всех событий

Водителю, который въехал в ограждение трамвайной остановки недалеко от дома № 20 на Симферопольском бульваре, стало плохо за рулем. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции во вторник, 9 августа.

По данным ГИБДД, мужчина госпитализирован. В ведомстве отметили, что в результате ДТП пассажиры трамвая и прохожие не пострадали.

Как сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы», на месте происшествия работают сотрудники ведомства.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы 20 июля рассказал, что делать при плохом самочувствии за рулем.

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