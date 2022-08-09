Названа причина аварии на Симферопольском бульваре
Россия, Москва, Симферопольский бульвар, 20 Карта всех событий
Водителю, который въехал в ограждение трамвайной остановки недалеко от дома № 20 на Симферопольском бульваре, стало плохо за рулем. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции во вторник, 9 августа.
По данным ГИБДД, мужчина госпитализирован. В ведомстве отметили, что в результате ДТП пассажиры трамвая и прохожие не пострадали.
Как сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы», на месте происшествия работают сотрудники ведомства.
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