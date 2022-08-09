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Врач пояснил, что такое туберкулез уха

Ирина Игнатенко
Общество
Врач пояснил, что такое туберкулез уха
Фото: depositphotos

Врач-оториноларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что такое туберкулез уха.

Специалист пояснил, что в ухе имеется вполне комфортная среда для размножения различных инфекций — от грибковых и вирусных до туберкулеза. Нередко его путают просто с отитом.

Врач отметил, что туберкулез уха — хроническая инфекция. Возбудителем его, как и в случае с легкими, становится туберкулезная палочка.

Вначале болезнь часто протекает бессимптомно: нет характерных для отита болей в ухе, а также не повышается температура. Позже могут начаться выделения в виде гноя. Лимфоузлы за ухом будут увеличены в размерах, передает aif.ru.

Для диагностики заболевания обычно проводят КТ височной кости.

— Здесь уже ярко видны на 100 процентов подтверждающие диагноз симптомы. На основании таких данных и можно будет говорить о туберкулезе уха, — отметил специалист.

До этого врач-отоларинголог Ольга Зайцева рассказала, почему летом возрастает риск подхватить ангину.

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