Предприниматель нажился на поставках мяса в детский дом

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Предпринимателя, который проходил по делу о мошенничестве при поставках мясной продукции в детский дом, приговорили к двум годам лишения свободы условно. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова во вторник, 9 августа.

По ее словам, суд установил, что с января по сентябрь 2020 года подсудимый должен был поставлять мясо в Дубровский детский дом-интернат «Журавушка» в Орехово-Зуеве. Коммерческая организация, которая отвечала за выполнение контракта, привозила продукцию более низкого качества, нежели было обговорено в документах.

В результате махинаций бюджетному учреждению нанесли ущерб в размере 420 тысяч рублей. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием своего служебного положения».

Виновным признали генерального директора коммерческой организации. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на все время действия наказания.

Помимо этого, представители интерната выдвинули осужденному иск о полном возмещении ущерба.

Во вторник, 9 августа, в Саратове задержали москвичку, которую подозревают в мошенничестве. Следователи считают, что женщина неправомерно завладела 4,5 миллиона рублей.