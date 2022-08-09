Собянин осмотрел ход реконструкции детской поликлиники в Левобережном районе Москвы

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Россия, Москва, Северный административный округ, район Левобережный Карта всех событий

Мэр Москвы осмотрел ход работ по реконструкции детской поликлиники в столичном районе Левобережный во вторник, 9 августа.

— Открытия очень ждут жители района. Непростой процесс. Приходится отселять персонал, детишек направлять в соседнюю поликлинику. Но в итоге получится новая современная поликлиника, — отметил он.

По словам мэра, специалисты обустроят фасад, заменят инженерные сети, системы вентиляции и кондиционирования, а зоны ожидания приема построят по московскому стандарту поликлиник.

Кроме того, здание оснастят новейшим медицинским оборудованием, оборудуют уютные комнаты отдыха медперсонала, а для малышей — игровые уголки. Прилегающая территория будет также благоустроена. Ввести в эксплуатацию поликлинику планируется в первом полугодии следующего года, уточнил Собянин в своем Telegram-канале.

Также на территории района специалисты возвели одну из самых больших школ в Москве — на 1900 мест. В этом году также планируется рядом ввести в эксплуатацию еще одно здание для детского сада и школы для учеников первых классов.