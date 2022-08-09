Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Собянин осмотрел ход реконструкции детской поликлиники в Левобережном районе Москвы

Лейла Алиева
Город
Собянин осмотрел ход реконструкции детской поликлиники в Левобережном районе Москвы
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Россия, Москва, Северный административный округ, район Левобережный Карта всех событий

Мэр Москвы осмотрел ход работ по реконструкции детской поликлиники в столичном районе Левобережный во вторник, 9 августа.

— Открытия очень ждут жители района. Непростой процесс. Приходится отселять персонал, детишек направлять в соседнюю поликлинику. Но в итоге получится новая современная поликлиника, — отметил он.

По словам мэра, специалисты обустроят фасад, заменят инженерные сети, системы вентиляции и кондиционирования, а зоны ожидания приема построят по московскому стандарту поликлиник.

Кроме того, здание оснастят новейшим медицинским оборудованием, оборудуют уютные комнаты отдыха медперсонала, а для малышей — игровые уголки. Прилегающая территория будет также благоустроена. Ввести в эксплуатацию поликлинику планируется в первом полугодии следующего года, уточнил Собянин в своем Telegram-канале.

Также на территории района специалисты возвели одну из самых больших школ в Москве — на 1900 мест. В этом году также планируется рядом ввести в эксплуатацию еще одно здание для детского сада и школы для учеников первых классов.

Реконструкция Больницы Район Левобережный
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Летние вечера с хорошей книгой

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте