Семейный фестиваль «День фронтовой собаки» пройдет в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Семейный фестиваль «День фронтовой собаки» пройдет в московском Музее победы 20 августа. Мероприятие посвящено подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 9 августа, сообщили в пресс-службе музея.

Праздничные мероприятия начнутся в 13:00. Посетителей филиала музея на Поклонной горе — музея «Главные Оружейные Реликвии Армии» ожидают бесплатные групповые экскурсии с элементами исторической реконструкции. Так, в антураже интерактивной экспозиции кинологи и их четвероногие друзья воспроизведут боевые эпизоды времен Великой Отечественной.

Кроме того, гости праздника увидят современных четвероногих героев России: свои умения продемонстрируют питомцы Росгвардии и МВД. А на площадке филиала «Г.О.Р.А.» пройдут концерты, многочисленные мастер-классы с собаками, лекции о четвероногих питомцах и дефиле с домашними любимцами.

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Также в одной из локаций будет работать стенд собачьего приюта Западного административного округа столицы. Все желающие смогут найти там себе любящего и верного друга.

Также Музей Победы представил уникальные раритеты ко Дню альпиниста, который отмечается 8 августа. Посетители выставки «Реликвии Победы» смогли увидеть личные вещи советского альпиниста Анатолия Багрова. Он принимал участие в снятии вымпелов нацистской Германии с восточной вершины Эльбруса.