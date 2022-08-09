Семья краснокнижного зайца-русака в Москве пополнилась десятью зайчатами

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, природно-исторический парк Измайлово Карта всех событий

Семья краснокнижного зайца-русака пополнилась 10 зайчатами. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Уточняется, что заяц-русак занесен в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости — как находящийся под угрозой исчезновения вид. Детенышей заметили в долине реки Алешинки.

— Не стоит подходить к ушастым крохам и пытаться взять их в руки — они не потерялись. Чтобы не привлекать лишнего внимания к потомству, днем мама оставляет малышей одних, а вечером — возвращается покормить их, — говорится в сообщении.

Эти животные встречаются в природно-исторических парках «Измайлово», «Кузьминки-Люблино», «Косинский», «Сокольники», «Москворецкий», «Битцевский лес», в Терлецком лесопарке, а также в фаунистическом заказнике «Долгие пруды».

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Заяц-русак ведет ночной образ жизни, а для дневного отдыха выбирает малодоступные и наименее привлекательные места. Его масса тела может достигать семи килограммов, а длина — 65 сантиметров, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

На днях сообщалось, что в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка появился на свет детеныш краснокнижных викуний.