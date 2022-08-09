Московский суд отправил в СИЗО экс-главу Российской корпорации средств связи

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Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего генерального директора Российской корпорации средств связи (РКСС) Евгения Мельника. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 9 августа, сообщили в пресс-службе суда.

Обвинение Мельнику пока еще не предъявлено, но он проходит подозреваемым по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

Ему грозит либо штраф в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, либо лишение свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом или без такового. Суд арестовал Мельника до 2 октября.

В июле новосибирский Советский районный суд арестовал заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера, который подозревается в государственной измене.

Сын подозреваемого Максим в свою очередь сообщил, что ранее его отца задерживали сотрудники ФСБ, когда ученый проходил лечение в медучреждении. Как рассказала дочь Колкера Алина, у ее отца выявили четвертую стадию рака.