Бывший глава Белорусской ССР Николай Слюньков умер на 94-м году жизни

Черединцев Валентин/Фотохроника ТАСС

Бывший первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии, член Политбюро ЦК КПСС Николай Слюньков умер в возрасте 93 лет в Минске. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в пресс-службе компартии республики.

— Ушел из жизни человек несгибаемой воли и безграничного личного мужества, вся жизнь которого была ярчайшим примером служения Родине, народу, верности высоким идеалам и гражданским ценностям. Мы потеряли достойнейшего сына своего Отечества, — говорится в сообщении.

Николай Слюньков родился 26 апреля 1929 года в крестьянской семье в местечке Городец. В 1950 году он окончил Минский автомеханический техникум, а в 1962 — Белорусский институт механизации сельского хозяйства.

С 1974 по 1983 года он работал в должности заместителя председателя Госплана СССР. В 1983 году Слюньков стал первым секретарем ЦК Коммунистической партии Белоруссии. С 1987 по 1990 годы он являлся секретарем ЦК КПСС.

Отмечается, что за время руководства Слюньковым республикой производство валовой продукции сельского хозяйства увеличилось на 30 процентов, себестоимость снизилась на 18 процентов, производительность труда выросла на 34 процента.

Его заслуги были отмечены званием Героя Социалистического Труда, Слюньков был кавалером двух орденов Ленина и двух орденов Трудового Красного Знамени. Также он был удостоен Государственной премии СССР.