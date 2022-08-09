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Стивен Сигал посетил СИЗО с военнопленными в Еленовке

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Стивен Сигал посетил СИЗО с военнопленными в Еленовке
Фото: Telegram / Пушили Д.В.

Американский актер и кинопродюсер, спецпредставитель Министерства иностранных дел по гуманитарным связям между Россией и США Стивен Сигал приехал в СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

— Стивен Сигал снимает документальный фильм о войне в Донбассе. Сегодня он общался с военнопленными в Еленовском СИЗО. Там недавно погибла часть боевиков в результате целенаправленного ракетного удара со стороны украинских вооруженных формирований, — отметил он.

Во время своего визита американский актер подчеркнул, что 90 процентов тех, кто говорит в СМИ о конфликте на Украине, никогда сами не были в Донбассе, поэтому мир не знает истинной правды. В связи с этим Сигал решил поменять взгляд на происходящие события, уточнил Пушилин в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что в результате обстрела изолятора в Еленовке утром 29 июля погибли 53 украинских военнопленных. Также в ходе атаки пострадали 75 человек. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также обвинил Зеленского и США в ракетном ударе по СИЗО в Еленовке. По его словам, Киев и Вашингтон боятся «нового Нюрнбергского процесса», во время которого пленные бойцы «Азова» могли бы рассказать о преступлениях украинских властей и Белого дома против человечества.

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