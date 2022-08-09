В болгарском правительстве допустили, что София возобновит поставки газа из РФ

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Министр энергетики в правительстве Болгарии Росен Христов во вторник, 9 августа, заявил журналистам, что кабинет министров рассматривает возможность возобновления поставок газа от российской компании «Газпром».

Он пояснил, что в качестве приоритета болгарские власти рассматривают альтернативных поставщиков, однако если окажется, что их недостаточно, Росен Христов заявил, что «не станет тем министром, который оставит людей мерзнуть зимой», пишет ТАСС.

Известно, что правительство ушедшего в отставку премьер-министра Кирила Петкова заключило соглашение о поставках семи танкеров сжиженного природного газа из Соединенных Штатов. Представители деловых кругов Болгарии подчеркивали, что этого количества «голубого топлива» будет недостаточно.

Ситуация с газом на территории юга Европы обострилась в конце апреля, когда «Газпром» остановил поставки в республику из-за их неоплаты в рублях по новой схеме, организованной на фоне антироссийских санкций.

Болгария не сможет обойтись без российского газа, при этом опасается оплачивать сырье в рублях, написал в четверг, 4 августа, в материале для одного из местных порталов обозреватель Виктор Стефанов.