Советник Аксенова рассказал о работе Крымского моста после детонации боеприпасов

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Крымский мост в настоящее время работает в обычном режиме, ограничений нет, сообщил во вторник, 9 августа, советник главы Крыма по информационной политике региона Олег Крючков.

Накануне на страницах украинской прессы и в социальных сетях начала распространяться информация о том, что после детонации боеприпасов на аэродроме в крымском населенном пункте Новофедоровка туристы стали массово покидать полуостров, что привело к транспортным заторам на подъезде к Крымскому мосту.

— Новая порция фейков. Крымский мост работает в обычном режиме. Ограничений нет. Просьба доверять только официальным источникам, — написал крымский чиновник в своем Telegram-канале.

По информации российского Министерства обороны, на аэродроме днем во вторник, 9 августа, произошла детонация боеприпасов, авиационная техника не повреждена, а причины устанавливаются. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. Количество пострадавших составляет девять человек, один погиб.