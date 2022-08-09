Минобороны назвали причину взрывов в Сакском районе Крыма

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На территории аэродрома Саки в районе Новофедоровки произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в Минобороны России.

— 9 августа около 15:20 на территории аэродрома Саки в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, также не поврежденной осталась авиационная техника. В настоящее время принимаются все необходимые меры для тушения пожара, который возник в результате взрыва. По данным военного ведомства, огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было, передает ТАСС.

О прогремевших взрывах сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, инцидент произошел в районе поселка Новофедоровка. Позже в Минздраве республики сообщили, что к месту направлены бригады скорой помощи и санавиация.

В связи с произошедшим власти Сакского района Крыма объявили эвакуацию граждан. По словам Крючкова, на аэродроме уже эвакуированы почти 30 человек.

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