В Сакском районе Крыма объявили эвакуацию после взрыва на аэродроме

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Власти Сакского района Крыма объявили эвакуацию граждан после прогремевших на аэродроме взрыва. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.

— У нас сейчас оповещение граждан идет об эвакуации, — сообщили в ЕДДС.

По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, после инцидента на аэродроме эвакуированы около 30 человек, передает ТАСС.

В районе поселка Новофедоровка в Крыму прогремело несколько взрывов. По словам заместителя главы администрации Сакского района Виктории Казьмировой взрыв произошел в аэродроме, в результате чего были выбиты все стекла. Также в Минздраве Крыма сообщили, что к месту направлены бригады скорой помощи и санавиация.

Позднее в Минобороны России сообщили, что на территории аэродрома произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет, авиационная техника не повреждена. В настоящее время принимаются меры по тушения возникшего пожара и выяснению причин.

До этого крымские власти продлили действие высокого («желтого») уровня террористической опасности в некоторых районах до 9 августа.