Булгаковский символ: куда пропал с Патриарших знак «Запрещено разговаривать с незнакомцами»

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Патриаршие пруды Карта всех событий

На Патриарших прудах вот уже больше года отсутствует знаменитый среди горожан знак с изображением булгаковских персонажей из романа «Мастер и Маргарита» и надписью «Запрещено разговаривать с незнакомцами». Ранее его неоднократно похищали. Куда на этот раз запропастился знаменитый знак, выясняла «Вечерняя Москва».

Как рассказала «ВМ» исполнительный директор музея-театра «Булгаковский дом» Наталья Склярова, в последний раз табличку на Патриарших прудах устанавливали сотрудники их учреждения:

— Почти два года назад мы восстановили дорожный знак с персонажами и надписью. Но буквально на следующий же день его похитили. Видимо, кто-то себе в качестве сувенира на дачу отвез. И с тех пор там больше не появлялась эта вывеска. Все привыкли, что ее постоянно крадут. После случившегося мы объявили горожанам о том, что в «Булгаковском доме» можно приобрести такой же знак в натуральную величину.

Склярова уточнила, что сотрудники музея-театра Михаила Булгакова практически ежегодно переустанавливали знак после очередной его пропажи, однако теперь этим уже никто не занимается:

— После того как около двух лет назад вывеску украли, мы перестали ее устанавливать.

Она добавила, что новый знак вряд ли появится в ближайшее время.

Впервые инсталляция с изображением персонажей романа знаменитого классика была установлена в 2012 году, ее неоднократно похищали, обливали краской и демонтировали. «Никогда не разговаривайте с неизвестными» — название первой главы «Мастера и Маргариты».