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В Белом доме призвали Москву вернуть Киеву полный контроль над Запорожской АЭС

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Белом доме призвали Москву вернуть Киеву полный контроль над Запорожской АЭС
Фото: Maxim Gavrilyuk / GFDL

США призывают Россию вернуть украинским властям полный доступ к Запорожской атомной электростанции (АЭС), Вашингтон рассчитывает работать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по этому вопросу. Об этом во вторник, 9 августа, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как отметила представитель американской администрации, Штаты «продолжают внимательно следить за ситуацией» на АЭС. По словам Жан-Пьер, в Минэнерго США и Национальном управлении ядерной безопасности уверены, что «с датчиков радиации продолжают поступать данные». При этом она заметила, что Белый дом не видит признаков повышенного или аномального уровня радиации.

— Вести боевые действия рядом с АЭС опасно, — заметила представитель администрации Белого дома, слова которой приводит ТАСС.

Вашингтон продолжает призывать Москву прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или неподалеку от них, а также вернуть полный контроль над ними украинским властям. США будут поддерживать усилия МАГАТЭ по выполнению мандата организации по техническим гарантиям с целью оказания помощи Киеву в вопросе обеспечения безопасности на ядерных объектах страны.

Накануне официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что из-за частых обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины станции угрожает опасность, а если атаки продолжатся, это может привести к глобальной техногенной катастрофе.

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