В МИД рассказали, что РФ и США обсудят ситуацию с приостановкой инспекций в рамках СНВ-3

Фото: Минобороны РФ

Российские и американские специалисты будут обсуждать приостановку инспекций в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), Штатам нужно будет определиться с тем, как они хотят поступать в дальнейшем, заявил журналистам заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

Накануне дипломаты заявили, что Москва вынуждена вывести свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий Вашингтона, которые фактически лишают Россию права на инспекции в США. По информации МИД России, после решения всех проблем, связанных с инспекциями, Россия незамедлительно отменит решение относительно их приостановки.

Вишневецкий заявил, что это прежде всего технический вопрос и прежде чем обсуждать его публично и широко, его необходимо рассмотреть инспекторам и иным специалистам. В этом вопросе есть большое количество нюансов. Так дипломат ответил на вопрос о том, были ли уже контакты между Москвой и Вашингтоном по поводу приостановки инспекций, пишет РИА Новости.

— Это является предметом того, о чем наши специалисты будут разговаривать с американцами, — добавил он.

Накануне Россия уведомила США о временном выводе из-под инспекционной деятельности по ДСНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному договору.