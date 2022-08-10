Ани Лорак вышла на связь после многомесячного молчания и анонсировала гастроли

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

После 24 февраля многие поклонники потеряли украинскую певицу и протеже Филиппа Киркорова Ани Лорак. Знаменитость удалилась из всех социальных сетей и перестала появляться на российском телевидении и давать гастроли на территории страны.

В минувший вторник, 9 июля, на официальном сайте артистки появилась информация о датах своих осенних гастролей. Российских городов среди обозначенных локаций не оказалось. Вплоть до первых чисел ноября Ани Лорак намерена гастролировать по европейским странам.

На данный момент в концертном графике украинской певицы обозначены два государства Центральной Европы — Чехия и Германия. Билеты можно приобрести за сумму от 35 до 149 евро. Teleprogramma.pro пишет, что таким образом исполнительница официально предупредила, что больше не планирует выступать в России.

В конце июня украинский певец Андрей Данилко, известный также как Верка Сердючка, вступился за свою соотечественницу певицу Ани Лорак после того, как на нее обрушилась критика за молчание по поводу специальной военной операции на Украине.