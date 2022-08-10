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Седьмая («Ленинградская») симфония композитора Дмитрия Шостаковича продолжает вызывать самые сильные чувства даже в новых поколениях россиян, сообщил во вторник, 9 августа, президент России Владимир Путин.

В этот день исполняется 80 лет со дня премьеры этой симфонии, которая впервые прозвучала для граждан осажденного Ленинграда 9 августа 1942 года.

Среди чувств, которые до сих пор вызывает Седьмая симфония, российский лидер назвал горечь потерь и радость победы, а также любовь к Родине и готовность ее защищать в том числе и в новых поколениях россиян, пишет РИА Новости.

— И это свидетельство настоящего, большого искусства, где великими на все времена становятся произведения, которые славят истинные, вечные ценности, объединяют людей всех возрастов, национальностей и религий, утверждают правду и свет, которые всегда берут верх над ложью, над силами тьмы, — заявил глава российского государства в видеообращении к участникам и зрителям исполнения Седьмой симфонии Шостаковича.

Владимир Путин подчеркну, что прямая трансляция концерта в осажденном городе потрясла мир в момент, когда позади было 11 первых, а значит самых трудных месяцев блокады Ленинграда.

В начале июля министр по делам культуры Германии Клаудия Рот пообещала «не позволить президенту России Владимиру Путину забрать Чехова» и выступила против отмены российской культуры на Западе.