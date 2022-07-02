Министр культуры ФРГ заявила, что не позволит Путину «забрать Чехова»

Фото: Пелагея Замятина, «Вечерняя Москва»

Министр по делам культуры Германии Клаудия Рот пообещала «не позволить президенту России Владимиру Путину забрать Чехова» и выступила против отмены российской культуры на Западе.

— Что я считаю совершенно неправильным, так это бойкот всего, что составляет русскую культуру. Недавно бургомистр в земле Северный Рейн-Вестфалия запретил молодежному оркестру играть Чайковского. Было публичное обсуждение, потом все-таки разрешили сыграть. Но, конечно, споры продолжаются, — сказала она в интервью газете Augsburger Allgemeine Zeitung.

Рот отметила, что сейчас есть неопределенность в отношении того, как относиться к русской культуре. Она же уверена, что бойкот — «это совершенно неправильно, потому что зачастую русские художники пытаются сохранить последние пространства свободы».

Немецкий министр добавила, что «есть такая великая русская культура, будь то музыка, будь то литература, будь то Антон Чехов».

Последние месяцы западные страны пытаются активно отменить русскую культуру. Например, в Польше решили запретить российскую музыку и пьесы. В филармониях страны больше не будет звучать музыка Дмитрия Шостаковича и Петра Чайковского, в театрах не будут ставиться спектакли по пьесам Антона Чехова. В Соединенных Штатах пытаются бойкотировать еду, хоть как-то ассоциирующуюся с Россией. Из названия коктейля Moscow Mule убирают слово «Москва». В Канаде местное блюдо «Путин» (poutine) сокращают в названиях ресторанов. Амстердамский Эрмитаж разорвал отношения с Эрмитажем в Санкт-Петербурге. «Вечерняя Москва» узнала, как происходит отмена культуры на самом деле.