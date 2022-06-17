Попытка провалилась: как на самом деле происходит отмена русской культуры на Западе

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Последние месяцы западные страны пытаются активно отменить русскую культуру. Например, в Польше решили запретить российскую музыку и пьесы. В филармониях страны больше не будет звучать музыка Дмитрия Шостаковича и Петра Чайковского, в театрах не будут ставиться спектакли по пьесам Антона Чехова. В США пытаются бойкотировать еду, хоть как-то ассоциирующуюся с нашей страной. Из названия коктейля Moscow Mule убирают слово «Москва». В Канаде местное блюдо путин (poutine) сокращают в названиях ресторанов. Амстердамский Эрмитаж разорвал отношения с Эрмитажем в Санкт-Петербурге. «Вечерняя Москва» узнала, как происходит отмена культуры на самом деле.

Не все в Европе готовы отказаться от русской культуры. Многие западные деятели культуры и политики высказались против мер по отмене русской культуры. Например, уполномоченная правительства Германии по правам человека Луиза Амтсберг считает, что было бы неверно в связи с текущими событиями устраивать бойкот русскому искусству и убирать с полок магазинов произведения Достоевского и Толстого. Министр культуры Италии Дарио Франческини также заявил, что его страна не поддерживает любые действия, которые ограничивают возможность представлять русские произведения. Более того, владелец влиятельного американского агентства Майкл Блумберг выступил против «культуры отмены». Об этом миллиардер написал в своей статье.

Депутат Госдумы РФ, российская актриса кино Елена Драпеко рассказала «Вечерней Москве», почему в западных странах провалилась попытка отменить российскую культуру.

— Российская культура плотно проросла за последние два века в жизнь Европы и Америки. Она стала влиять на весь мир. Ее признают и ценят во всех странах. Если ее отменить, то пострадает весь мир. У Запада ничего не получится, потому что на основании достижений российской культуры создавались местные литература, наука, искусство, — заверила она.

Театр

Главные сцены Европы заявили произведения русских классиков как неотъемлемую часть новых сезонов. Кроме того, туда активно приглашают российских артистов.

Итальянский оперный театр «Ла Скала» начнет сезон с оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Также выступать на знаменитой сцене пригласили множество русских артистов. А в балетную программу вернут «Лебединое озеро» и «Щелкунчик».

Знаменитый балет «Лебединое озеро» поставят и во Франции в театре Опера Бастилии. Венская государственная опера откроется «Спящей красавицей», а Королевский театр Испании покажет оперу Дмитрия Шостаковича «Нос». Однако европейцы отказываются приглашать Валерия Гергиева, так как ассоциируют его с «почти министром культуры России» и приближенным Владимира Путина.

Мода

В новой модной кампании Balenciaga в Instagram* американская модель Белла Хадид позирует под музыку второго концерта для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Что бы ни происходило в мире, а классика остается вечной.

Музыка

Огромный портрет Достоевского появился на стене университета в Неаполе в марте. Его нарисовал итальянский художник Йорит Агоч. По его словам, культура является универсальной ценностью, а русский писатель Федор Достоевский — это достояние всего человечества. Действия художника поддержали его коллеги.

— В университете Милана несколько дней назад запретили лекции о творчестве Достоевского. Художники и интеллектуалы Италии сразу же выступили против. Этот портрет сделан с помощью баллончиков в стиле стрит-арт. Это наш маленький вклад в дружбу между итальянцами и русскими, — рассказал художник.

Долой салат, танцовщиц и Гагарина

Попытка отменить русскую культуру на Западе привела к неожиданным решениям и предложениям. Так, например, в начале июня на Украине предложили переименовать улицу, носящую имя первого космонавта Юрия Гагарина, в честь первого человека на Луне американца Нила Армстронга.

Чуть раньше Лондонская национальная галерея переименовала картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинских танцовщиц» на фоне специальной операции РФ.

Более того, профессор кафедры питания и продовольственных исследований Нью-Йоркского университета Фабио Парасеколи написал в своем блоге, что магазины и бары выбрасывают русскую водку или убирают ее с полок. Эта тенденция наблюдается в Испании, США, Канаде и Австралии. В свою очередь испанский ресторан Mesón Martín изменил название главного блюда в меню — «Русского салата». Под таким названием в западных странах продают «Оливье».

*Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.