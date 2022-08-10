Актер Миронов: Люди относятся к продолжению рода, как к новому айфону

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Известный российский актер Евгений Миронов сыграл главную роль в новом социальном проекте «Может быть, когда-нибудь», в котором поднимаются вопросы, важные для современного российского общества.

Сюжет картины, которую артист еще и продюсирует, строится вокруг двух бывших супругов, которые встречаются в репродукционной клинике, чтобы решить, что им делать с замороженными эмбрионами. Оба персонажа уже живут новой жизнью и имеют семьи. Эти эмбрионы — единственное, что их связывает.

Миронов рассказал, что целью этого проекта было донесение до людей важных вещей, многие из которых не понимают ни представители современной молодежи, ни старшего поколения, пишет портал StarHit.

— Люди к продолжению рода и ЭКО относятся как к айфону. Или как к каким-то обыденным средствам этого мира, не понимая, что это жизнь, — поделился своим мнением российский артист.

В середине апреля заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что в регионе врачи проведут женщинам 5500 процедур ЭКО и криопереноса в 2022 году.