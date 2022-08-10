Тодоренко рассказала о праздновании месяца со дня рождения сына

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Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко и российский музыкант Влад Топалов в минувший вторник, 9 августа, отметили один месяц со дня рождения сына Мира.

Как рассказала на своем канале в Telegram сама теледива, сейчас у них в семье все хорошо, поскольку второй ребенок очень сплотил их с возлюбленным. Также она показала снимок торта, который был приобретен к такому праздничному событию. На нем написано «Миру 1 месяц».

Регина Тодоренко призналась, что старший сын Михаил встретил младшего брата с улыбкой и в радостном настроении.

— Мишка робко пробрался в родильную комнату и заулыбался, увидев нового члена семьи. Но эта улыбка до первой драки за игрушку, — отметила телеведущая. Стоит отметить, что ребенок присутствовал на родах братика.

На Тодоренко обрушилась критика за необычный подход к родам. Помимо того, что на них присутствовал старший сын семейства, во время схваток она применяла практику, которую изучила на курсах гипнородов. Это не понравилось подписчикам, которые предпочитают более традиционные способы появления нового человека на свет.