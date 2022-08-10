С 10 августа страны Евросоюза не смогут покупать уголь в России

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Срок действия отсрочки для возможности исполнения контрактов, которые касаются импорта российского угля в страны Евросоюза, заключенных до введения политическим блоком соответствующих санкционных мер, заканчивается в среду, 10 августа.

Согласно пресс-релизу по пятому пакету рестрикций в отношении России, выпущенному 8 апреля, санкционные меры включают в себя «запрет на импорт всех видов российского угля». В этом же документе говорится, что пакет санкций предусматривает запрет на закупку этого энергоносителя «с августа 2022 года».

Так, европейским странам теперь запрещено покупать, импортировать или передавать уголь и другие твердые ископаемые виды топлива, если они «происходят или экспортируются из России». Также под запретом оказывается деятельность по предоставлению определенных услуг, связанных с этими товарами, пишет РИА Новости.

При этом эти запреты не применялись до 10 августа для контрактов, заключенных до 9 апреля или вспомогательных соглашений, необходимых для исполнения подобного рода контрактов.

В середине июля появилась информация, что Китай предложил отменить эмбарго на австралийский уголь на фоне санкций Запада в отношении топлива из России.