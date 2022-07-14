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Bloomberg: Китай планирует заменить российский уголь австралийским

Лейла Алиева
В мире
Bloomberg: Китай планирует заменить российский уголь австралийским
Фото: Unsplash

Китайские чиновники предложили отменить эмбарго на австралийский уголь на фоне санкции Запада в отношении российской энергетики. Об этом сообщило агентство Bloomber в четверг, 14 июля.

Отмечается, что некоторые компании уже готовы возобновить импорт австралийского угля и отказаться от российского. Китай ввел неофициальный запрет на ввоз австралийского угля в конце 2020 года, а сейчас Пекин опасается, что европейские ограничения на российские энергоносители увеличат конкуренцию за уголь со стороны основных поставщиков Китая, передает Lenta.ru.

До этого финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «Вечерней Москве», какие последствия ждут ФРГ после отказа от российских угля и нефти. Он отметил, что в Германии произойдет резкий рост цен и будет наблюдаться высокий уровень инфляции. Так, экономика страны будет переживать очень тяжелые времена, также это решение отразиться и на промышленном секторе.

Также стало известно, что Евросоюз (ЕС) обсуждает снятие санкций с ряда россиян. При этом юристы блока выяснили, что меры могли быть введены на слабых основаниях.

Австралия уголь Китай
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