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РФ запросила заседание Совбеза ООН из-за ударов Украины по Запорожской АЭС

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
РФ запросила заседание Совбеза ООН из-за ударов Украины по Запорожской АЭС
Фото: twitter/RussiaUN

Российская сторона запросила проведение в четверг, 11 августа, заседания Совета Безопасности ООН в связи с атаками украинских сил на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом журналистам во вторник, 9 августа, сообщил осведомленный источник в постоянном представительстве России при всемирной организации.

По данным источника, которые приводит ТАСС, Москва запросила брифинг Совбеза ООН на вторую половину четверга. На повестке дня будут стоять возможные катастрофические последствия атак на ЗАЭС, которая находится под контролем России.

По информации журналистов, российская сторона также запросила участие генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в качестве докладчика на предстоящем заседании.

Накануне официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США призывают Россию вернуть украинским властям полный доступ к Запорожской атомной электростанции, Вашингтон рассчитывает работать с Международным агентством по атомной энергии по этому вопросу.

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