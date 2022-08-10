В Китае рассказали о военном козыре Путина, который он показал США

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин продемонстрировал Соединенным Штатам своей военный козырь, который обязан заставить американских политиков изрядно понервничать. Таким мнением в минувший понедельник, 8 августа, поделились журналисты китайского аналитического издания Baijiahao.

Выступая с трибуны в День Военно-морского флота России, президент подчеркнул, что на вооружение в скором времени поступят гиперзвуковые ракеты «Циркон», не имеющие аналогов по всему миру.

Как пишут обозреватели из Китая, ни одно государство в мире не обладает оборонной системой против столь разрушительного оружия. Помимо этого, дальность полета этих ракет такова, что российские корабли могут с легкостью ударить по Вашингтону из любой точки земного шара, пишет издание «ПолитРоссия».

— Это займет всего четыре минуты – ударить по Вашингтону, – подчеркнули китайские военные аналитики.

В конце июля появилась информация, что президент России Владимир Путин посеял тревогу в Великобритании словами о скорых поставках в российскую армию гиперзвуковых комплексов «Циркон».