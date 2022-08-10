В России могут появиться льготы на ввоз автомобилей из-за рубежа

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В Государственной думе в скором времени намерены рассмотреть проект закона о введении льготного режима при ввозе транспортных средств из-за границы для некоторых категорий граждан.

При одобрении законопроекта новый порядок растаможивания автомобилей вступит в силу с 1 января 2023 года. В документе говорится, что после выпуска машины в обращение уплаченные при таможенном декларировании пошлины будут являться излишне уплаченными и могут быть возмещены за счет средств федерального бюджета.

Как пишет газета «Известия», законопроект предполагает, что льготы смогут получить ветераны боевых действий и родители или усыновители в многодетных семьях. Предполагается, что такая льгота будет доступна лишь один раз.

Накануне автоэксперт Вячеслав Лысаков заявил ,что продавцы подержанных автомобилей в России зачастую идут на откровенно лживую рекламу и при заключении договора купли-продажи цена транспортного средства может вырасти на 100–200 тысяч рублей. Он также отметил, что количество предложений на рынке подержанных автомобилей снизилось: россияне не торопятся продавать машины, так как есть сложности с покупкой новых моделей.