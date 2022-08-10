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Личные рейтинги водителей станут обязательным условием для работы служб такси в России

Егор Провоторов
Общество
Личные рейтинги водителей станут обязательным условием для работы служб такси в России
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Все автопарки и сервисы онлайн-заказов такси в России обязаны будут составлять доступные для пассажиров личные рейтинги водителей. Соответствующие поправки в проект закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси» были разработаны депутатами Государственной думы.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в интервью газете «Известия» заявила, что на данный момент такие рейтинги ведут не все службы и только на добровольной основе, а пассажир должен всегда понимать, кто его повезет. По ее словам, такой рейтинг позволит оказывать влияние на качество сервиса для граждан.

Парламентарий подчеркнула, что еще одна поправка в законопроект предполагает запрет на передачу заказов водителям с неснятой и непогашенной судимостью за преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности.

В начале июля законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси» прошел первое чтение в Госдуме. Среди основных положений проекта — исключить возможность агрегаторов передавать заказы нелегальным перевозчикам.

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