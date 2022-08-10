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Психолог рассказал, как можно избавиться от привычки есть сладкое

Егор Провоторов

Сюжет: 

Еда
Общество
Психолог рассказал, как можно избавиться от привычки есть сладкое
Фото: Pixabay

Чаще всего люди заедают сладкими продуктами некоторый дискомфорт, необходимо осознать причину такого состояния и заменить привычку на более полезную, рассказал журналистам в среду, 10 августа, психолог Илья Шабшин.

Среди причин некомфортного состояния эксперт выделил одиночество, усталость, общий стресс и обиду на что-то. По словам собеседника газеты «Известия», без работы над психологическими истоками проблемы менять пищевые привычки бесполезно, первоначально стоит разобраться в причинах чрезмерного употребления сахара.

Следующим этапом после распознавания причин повышенного количества сладкого в ежедневном рационе человека Шабшин назвал замену вредных углеводов на полезные.

От вредной привычки люди чаще всего избавляются, заменяя ее чем-то невредным, но выполняющим схожую функцию, отметил психолог. Зависимому от сладкого человеку нужно найти что-то, что позволит безвредно оставить эту привычку в прошлом и заменить на более полезную.

Накануне диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что употребляя достаточно сладкие продукты, на самом деле не содержащие сахар, можно добиться значительного снижения интереса к этому продукту.

Еда привычки Сладости пищевые привычки полезные привычки
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