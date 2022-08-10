Российский посол отверг обвинения США в «минировании» территории Украины

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Соединенные Штаты бездоказательно возлагают на РФ ответственность за минирование украинской территории, Москва решительно отвергает эти обвинения, говорится в ответе посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова на вопрос журналистов о намерении США помочь Киеву в разминировании.

По словам дипломата, в ходе переговоров по экспорту зерновых культур международное сообщество уже могло убедиться, что украинцы самостоятельно заминировали прибрежную акваторию Черного моря, пишет РИА Новости.

Антонов добавил, что при этом украинские боевики продолжают выпускать по городам Донбасса оснащенные противопехотными фугасными минами «Лепесток» снаряды, на которых подорвались уже больше 30 жителей региона, включая детей и пожилых людей.

— Такие действия красноречиво говорят об отношении режима Зеленского к населению тех земель, которые Киев хотел бы считать своими, — подчеркнул российский посол.

В конце июля появилась информация, что Вооруженные силы Украины начали применять тактику дистанционного минирования территории на харьковском направлении при помощи «Лепестков».