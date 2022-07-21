ВСУ начали дистанционно минировать территории под Харьковом

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять тактику дистанционного минирования территории на харьковском направлении при помощи «Лепестков» — противопехотных мин ПФМ-1. Об этом стало известно в четверг, 21 июля.

Наибольшее количество мин находится у российской границы со стороны Харьковской области в районе села Избицкое.

По словам бойцов одного из полков резервистов ЛНР, ВСУ регулярно минируют территории с помощью РСЗО. ПФМ-1 является одной из самых «подлых» мин — небольшой размер и камуфлированный окрас делают ее незаметной в траве или среди обломков. Помимо этого, «Лепесток» не убивает человека сразу, но наносит ему тяжелые повреждения в нижней части тела. После взрыва пострадавшего необходимо в срочном порядке доставить в госпиталь, в противном случае человек неминуемо умрет, передает РИА Новости.

20 июля ударные беспилотники ВСУ атаковали Запорожскую АЭС. Удар был нанесен по территории АЭС тремя дронами-«камикадзе», а с объектом, как уточнялось, «все хорошо». Позднее стало известно, что в результате атаки на АЭС пострадали 11 сотрудников, 4 из которых находятся в тяжелом состоянии.