Витамины для волос: как ускорить рост, вернуть красоту и здоровье локонам

Фото: depositphotos

Если волосы потеряли эластичность, начали ломаться, выпадать и плохо расти, значит, им не хватает питания. Вернуть былую красоту локонам помогут витамины для волос. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-дерматолог, косметолог Лилия Дышлевая.

Витамин А

По словам эксперта, нехватка ретинола моментально отражается на состоянии волос: замедляется рост, пропадают эластичность и естественный блеск.

— Если вы добавите к обычному уходу хорошую маску с витамином А, то сможете восстановить и укрепить свои волосы, — пояснила врач.

Много витамина А, по мнению косметолога, содержится в продуктах животного происхождения:

мясо;

куриные яйца;

жирные сорта рыбы;

сливочное масло;

сыр.

Витамины группы B

По мнению эксперта, прежде всего важны:

тиамин (B1);

пиридоксин (B6);

фолиевая кислота (B9);

цианокобаламин (B12).

— Витамины группы В препятствуют выпадению волос, наделяют их прочностью, устраняют сухость. Витамин В9 предупреждает раннюю седину и выпадение. B12 усиливает кровоснабжение кожи головы, стимулирует рост волосяных луковиц, — разъяснила косметолог.

Кроме того, витамины группы B укрепляют корни, помогают избавиться от перхоти, зуда, раздражения. Они нормализуют липидный баланс, оживляют цвет волос и улучшают обменные процессы.

Чтобы восполнить дефицит витаминов группы B, необязательно употреблять аптечные витамины и БАДы. Их можно получить из продуктов питания:

мясо;

яйца;

творог;

молоко;

морская рыба;

орехи;

гречневая крупа.

Витамин C

Дышлевая также рассказала, что аскорбиновая кислота принимает активное участие в процессе роста волос.

— Витамин С укрепляет волосяные фолликулы, улучшает питание корней, стимулирует кровообращение, — пояснила дерматолог.

Витамин C в организме не накапливается, предупредила врач, поэтому регулярно должен поступать с едой. Богатый источник аскорбинки:

свежие овощи;

фрукты;

зелень;

цитрусовые.

— Рацион, насыщенный аскорбиновой кислотой, — лучшее средство для профилактики выпадения волос. Кроме того, она делает волосы мягкими, эластичными, придает им роскошный блеск. Однако если вы употребляете витамин С в виде аптечного средства, то будьте осторожны: большие дозы вещества могут вызвать аллергию. Использовать бальзамы и маски с аскорбиновой кислотой лучше блондинкам: темные волосы она может осветлить, — предупредила специалист.

Витамин Е

Это еще один важный элемент, без которого добиться роскошного результата не получится, отметила космеолог.

— О пользе токоферола знают не только дерматологи, косметологи, но и трихологи. Витамин Е запускает процессы регенерации, стимулирует рост волос, наполняет их жизненной силой и останавливает выпадение. Он устраняет сухость и ломкость, действует как антиоксидант, восстанавливает и питает волосы изнутри. К тому же витамин Е улучшает состояние кожи головы, способствует заживлению мелких ран и воспалений, — пояснила Дышлевая.

Она также рассказала, что токоферол, который идеально подходит для домашних масок, в жидкой форме можно приобрести в аптеке, и поделилась рецептом:

— 1–2 капсулы средства добавляют к слегка подогретому репейному, миндальному или персиковому маслу. Смесь наносят на чистые, подсушенные волосы, оборачивают их пленкой и утепляют полотенцем, оставляя на 40–50 минут. Восстанавливающую маску делают 2–4 раза в месяц — в зависимости от состояния волос.

Большое количество витамина Е содержится: