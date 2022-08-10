Витамины для волос: как ускорить рост, вернуть красоту и здоровье локонам
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Если волосы потеряли эластичность, начали ломаться, выпадать и плохо расти, значит, им не хватает питания. Вернуть былую красоту локонам помогут витамины для волос. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-дерматолог, косметолог Лилия Дышлевая.
Витамин А
По словам эксперта, нехватка ретинола моментально отражается на состоянии волос: замедляется рост, пропадают эластичность и естественный блеск.
— Если вы добавите к обычному уходу хорошую маску с витамином А, то сможете восстановить и укрепить свои волосы, — пояснила врач.
Много витамина А, по мнению косметолога, содержится в продуктах животного происхождения:
- мясо;
- куриные яйца;
- жирные сорта рыбы;
- сливочное масло;
- сыр.
Витамины группы B
По мнению эксперта, прежде всего важны:
- тиамин (B1);
- пиридоксин (B6);
- фолиевая кислота (B9);
- цианокобаламин (B12).
— Витамины группы В препятствуют выпадению волос, наделяют их прочностью, устраняют сухость. Витамин В9 предупреждает раннюю седину и выпадение. B12 усиливает кровоснабжение кожи головы, стимулирует рост волосяных луковиц, — разъяснила косметолог.
Кроме того, витамины группы B укрепляют корни, помогают избавиться от перхоти, зуда, раздражения. Они нормализуют липидный баланс, оживляют цвет волос и улучшают обменные процессы.
Чтобы восполнить дефицит витаминов группы B, необязательно употреблять аптечные витамины и БАДы. Их можно получить из продуктов питания:
- мясо;
- яйца;
- творог;
- молоко;
- морская рыба;
- орехи;
- гречневая крупа.
Витамин C
Дышлевая также рассказала, что аскорбиновая кислота принимает активное участие в процессе роста волос.
— Витамин С укрепляет волосяные фолликулы, улучшает питание корней, стимулирует кровообращение, — пояснила дерматолог.
Витамин C в организме не накапливается, предупредила врач, поэтому регулярно должен поступать с едой. Богатый источник аскорбинки:
- свежие овощи;
- фрукты;
- зелень;
- цитрусовые.
— Рацион, насыщенный аскорбиновой кислотой, — лучшее средство для профилактики выпадения волос. Кроме того, она делает волосы мягкими, эластичными, придает им роскошный блеск. Однако если вы употребляете витамин С в виде аптечного средства, то будьте осторожны: большие дозы вещества могут вызвать аллергию. Использовать бальзамы и маски с аскорбиновой кислотой лучше блондинкам: темные волосы она может осветлить, — предупредила специалист.
Витамин Е
Это еще один важный элемент, без которого добиться роскошного результата не получится, отметила космеолог.
— О пользе токоферола знают не только дерматологи, косметологи, но и трихологи. Витамин Е запускает процессы регенерации, стимулирует рост волос, наполняет их жизненной силой и останавливает выпадение. Он устраняет сухость и ломкость, действует как антиоксидант, восстанавливает и питает волосы изнутри. К тому же витамин Е улучшает состояние кожи головы, способствует заживлению мелких ран и воспалений, — пояснила Дышлевая.
Она также рассказала, что токоферол, который идеально подходит для домашних масок, в жидкой форме можно приобрести в аптеке, и поделилась рецептом:
— 1–2 капсулы средства добавляют к слегка подогретому репейному, миндальному или персиковому маслу. Смесь наносят на чистые, подсушенные волосы, оборачивают их пленкой и утепляют полотенцем, оставляя на 40–50 минут. Восстанавливающую маску делают 2–4 раза в месяц — в зависимости от состояния волос.
Большое количество витамина Е содержится:
- в растительных маслах;
- в семенах подсолнечника;
- в печени;
- в говядине;
- в молочных продуктах;
- в свежих овощах;
- во фруктах.