Ефимов: Неэффективно используемый участок в СВАО реорганизуют по проекту «Индустриальные кварталы»

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Россия, Москва, Хибинский проезд Карта всех событий

В рамках проекта «Индустриальные кварталы» неэффективно используемый участок в Хибинском проезде Ярославского района столицы будет преобразован. Об этом в среду, 10 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уточняется, что участок площадью около 6,5 гектара расположен в Ярославском районе рядом со станцией Лосиноостровская будущего МЦД-5.

— Инвестиции в проект оцениваются более чем в 13,5 миллиарда рублей, а бюджетный эффект для города превысит 500 миллионов рублей в год. Благодаря реализации проекта в столице появится около 1,5 тысячи новых рабочих мест, — отметил Ефимов.

В настоящее врем на территории находятся склады, автомойки и автосервисы. Редевелопмент смогут провести собственники недвижимости, сам город или инвестор, привлеченный по результатам торгов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман в свою очередь добавил, что в Хибинском проезде специалисты возведут 134 тысячи квадратных метров общественно-деловой и жилой недвижимости.

Также в рамках программы будет реорганизована территория бывшей промзоны «Прожектор» площадью около 22 гектаров. Благодаря реализации проекта появятся 800 новых рабочих мест для местных жителей.