В Москве открыли три поликлиники после капитального ремонта

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Планерная улица, 8 Карта всех событий

В столице открыли еще три столичные поликлиники после капитального ремонта по новому московскому стандарту. Об этом во вторник, 10 августа сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что открылись филиал № 3 городской поликлиники № 219, детская поликлиника № 98 и филиал № 1 детской поликлиники № 58.

— Программа капитального ремонта поликлиник по новому московскому стандарту активно продолжается. После завершения работ открываем еще три поликлиники: одну взрослую и две детских, — рассказала Анастасия Ракова.

По ее словам, в данный момент работы завершены уже в 58 зданиях поликлиник. В них были обновлены внутренняя и внешняя отделка, инженерные системы, а также установлено новое цифровое медицинское оборудование. Помимо этого, в поликлиниках теперь есть приятные зоны ожидания, современная удобная навигация и эргономичная мебель, передает сайт правительства и мэра Москвы.

Программа обновления поликлиник столицы включает более 200 зданий — практически 50 процентов амбулаторного фонда города. Новый московский стандарт подразумевает общие принципы оформления и технического оснащения строений, установку самого современного оборудования, удобную навигацию, создание комфортных зон ожидания, а также единый стандарт набора врачей-специалистов.

9 августа мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по реконструкции детской поликлиники в столичном районе Левобережный. Он отметил, что специалисты обустроят фасад, заменят инженерные сети, системы вентиляции и кондиционирования, а зоны ожидания приема построят по московскому стандарту поликлиник.