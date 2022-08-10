Производитель инновационных радиокомпонентов стал резидентом технополиса «Москва»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Компания «Радиокомп», которая специализируется на производстве радиокомпонентов, стала резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Об этом в среду, 10 августа, сообщил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Сегодня на территории особой экономической зоны Москвы в статусе резидента работает более 90 высокотехнологичных предприятий. В июле 2022 года к ним присоединился разработчик и производитель радиоэлектроники для авиационной и космической отрасли, — рассказал он.

Руководитель ведомства отметил, что новый статус откроет предприятию ряд значительных льгот, среди которых нулевая ставка на имущество и транспорт, льготная ставка на прибыль, а также беспошлинный импорт. До конца текущего года компания намерена вложить в покупку и модернизацию оборудования не менее 67,7 миллиона рублей, уточнил Овчинский.

Компания «Радиокомп» занимается производством модулей и устройств, ВЧ- и СВЧ-компонентов, систем радиолокации, радиоуправления и радиосвязи. Одно из новых изделий предприятия — серия генераторов на основе коаксиальных керамических резонаторов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Овчинский сообщил, что более 650 компаний приобрели металлорежущие инструменты, произведенные резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва».