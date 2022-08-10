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Производитель инновационных радиокомпонентов стал резидентом технополиса «Москва»

Анастасия Колоскова
Город
Производитель инновационных радиокомпонентов стал резидентом технополиса «Москва»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Компания «Радиокомп», которая специализируется на производстве радиокомпонентов, стала резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Об этом в среду, 10 августа, сообщил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Сегодня на территории особой экономической зоны Москвы в статусе резидента работает более 90 высокотехнологичных предприятий. В июле 2022 года к ним присоединился разработчик и производитель радиоэлектроники для авиационной и космической отрасли, — рассказал он.

Руководитель ведомства отметил, что новый статус откроет предприятию ряд значительных льгот, среди которых нулевая ставка на имущество и транспорт, льготная ставка на прибыль, а также беспошлинный импорт. До конца текущего года компания намерена вложить в покупку и модернизацию оборудования не менее 67,7 миллиона рублей, уточнил Овчинский.

Компания «Радиокомп» занимается производством модулей и устройств, ВЧ- и СВЧ-компонентов, систем радиолокации, радиоуправления и радиосвязи. Одно из новых изделий предприятия — серия генераторов на основе коаксиальных керамических резонаторов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Овчинский сообщил, что более 650 компаний приобрели металлорежущие инструменты, произведенные резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва».

Производство Владислав Овчинский технополис «Москва»
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