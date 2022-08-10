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Поклонники поздравили 51-летнюю Наргиз с беременностью

Анастасия Колоскова
Общество
Поклонники поздравили 51-летнюю Наргиз с беременностью
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Подписчики поздравили 51-летнюю певицу Наргиз Закирову с очередной беременностью после того, как она опубликовала фотографию, свидетельствующую об интересном положении.

На снимке артистка в просторной одежде позирует с молодым мужем, который нежно держит ее за живот и целует в голову. Сама певица выглядит счастливой и умиротворенной.

— Быть!, — подписала она фото.

Подписчики певицы поздравили ее с этим радостным событием, однако не могли скрыть своего удивления.

— «Наргиз, как неожиданно! Мои поздравления!»; «Какая светлая новость!»; «Поздравляю, пусть все пройдет легко!» — прокомментировали они публикацию.

Известно, что этот ребенок для исполнительницы станет четвертым. У нее уже есть две дочери и сын, которые родились от разных мужчин. Кроме того, у Закировой уже есть несколько внуков, передает «СтарХит».

Накануне Наргиз опубликовала снимок мужа, который моложе звезды на 12 лет, на фоне обеспокоенности подписчиков об их расставании.

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