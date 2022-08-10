Россияне назвали самые интересные профессии

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Россияне назвали самые интересные по их мнению профессии — дизайнер, художник, артист и космонавт. Такие данные в среду, 10 августа, приводит сервис «Работа.ру».

Более трех тысяч человек выбирали профессии из предложенного списка. Первое место заняли дизайнеры и художники — их работу считают интересной 33 процента респондентов. Артисты и музыканты, ученые, журналисты получили по 31 проценту голосов. В конце списка самых интересных профессий расположились космонавты — 29 процентов людей назвали любопытным исследование космоса.

Следующими в этом перечне оказались IT-специалисты (21 процент), пилоты (20 процентов), преподаватели и учителя (15 процентов), экологи (12 процентов). Конец списка с 11 процентами голосов разделили ветеринары, юристы и специалисты сферы красоты — визажисты и парикмахеры, передает RT.

9 августа в учебном центре «Профессионал» городской службы занятости стартовал совместный проект с крупнейшей столичной компанией по обслуживанию лифтов и эскалаторов, в рамках которой москвичи могут бесплатно обучиться на курсах электромехаников лифтов, после чего устроиться в компанию на работу.