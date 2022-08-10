Экспозиции с фотографиями бездомных животных открылись в центре Москвы

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Школьная улица Карта всех событий

Собаки и кошки, которым пока не посчастливилось стать домашними, ожидают своих хозяев в 13 приютах города. Экспозиции, приуроченные ко Всемирному дню защиты бездомных животных, открылись на центральных улицах столицы. Об этом в среду, 10 августа сообщил сайт правительства и мэра Москвы.

С питомцами можно познакомиться по фотографиям из приютов «Зеленоград» и «Зоорассвет» ГБУ «Доринвест». Стенды с фото можно обнаружить на Школьной улице с 10 по 31 августа и в Климентовском переулке у станции метро «Третьяковская» с 10 по 23 августа. Об этом рассказал комплекс городского хозяйства столицы.

Экспозиции включают 31 фотографию разных животных, стенды детально раскрывают характер и привычки собак или кошек. У каждого из питомцев есть своя история: кого-то бросили, кто-то потерялся, а у кого-то никогда и не было дома. В приюте они научились верить людям, их вылечили и привили. Сейчас там живут более 16 тысяч животных, и все они готовы к новой жизни в семье.

На стендах с фотографиями размещен специальный QR-код, ведущий в телеграм-канал ГБУ «Доринвест», где можно прочитать об историях зверей — участников выставки и остальных воспитанников городских приютов, передает mos.ru.

9 августа уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о правилах поведения с собаками для детей.