Пешеходный маршрут свяжет Щукинский парк и Всехсвятскую рощу

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Россия, Москва, Щукинский парк Карта всех событий

Щукинский парк и Всехсвятскую рощу свяжет единый пешеходный маршрут, который уже начали обустраивать в рамках работ по реабилитации территорий. Об этом в среду, 10 августа, сообщил заместитель главы столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

Он уточнил, что маршрут объединит территории, которые в настоящее время представляют собой четыре отдельных участка.

— Каждый участок со своим уникальным характером будет встроен в общую рекреационную систему, где все пользователи найдут для себя занятие по душе. Протяженность кольца составит примерно три километра, — рассказал Мельников.

По его словам, в настоящее время идет устройство тропинок и тротуаров, связывающих все участки с городской инфраструктурой и между собой.

Так, Щукинский парк и первый участок Всехсвятской рощи рядом со станцией МЦД «Щукинская» объединит безымянный проезд между улицами Щукинской и Авиационной. Там появятся тротуары и новые пешеходные переходы. Пройти от первого участка рощи на второй — вдоль Волоколамского шоссе — можно будет по дополнительным пешеходным переходам. Третий участок Всехсвятской рощи, который находится вдоль Пехотной улицы свяжет со вторым отремонтированный пешеходный переход через трамвайные пути на пересечении улиц Авиационной и Пехотной. А оттуда, двигаясь по первому Пехотному переулку, можно добраться до начала маршрута в Щукинском парке, передает официальный сайт мэра Москвы.

В конце июля в Щукинском парке и Всехсвятской роще установили киоски и бельчатники в рамках реабилитации зеленых территорий.