Три новые поликлиники откроют в поселении Внуковском

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, поселение Внуковское Карта всех событий

В поселении Внуковском появится три новых поликлиники, рассчитанных в общей сложности на 1155 мест. Об этом в среду, 10 августа, сообщил руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

— Строители планируют ввести детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену в составе жилого комплекса на улице Бориса Пастернака. Ее планируется передать в собственность Москвы, — отметил он.

По словам руководителя ведомства, еще два медицинских учреждения будут работать на бульваре Андрея Тарковского. Так, встроенно-пристроенная поликлиника медицинской реабилитации будет рассчитана на 220 посещений в смену, а отдельно стоящая поликлиника сможет обеспечить за одну смену 185 посещений.

Жидкин уточнил, что после завершения строительства здания будут переданы частному оператору.

Все вводимые в ТиНАО медучреждения оснащены современным оборудованием и мебелью. Там будут принимать пациентов высококвалифицированные специалисты широкого и узкого профилей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно об открытии в столице еще трех поликлиник после капитального ремонта по новому московскому стандарту.