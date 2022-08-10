Астролог предупредил о сюрпризах, которые готовит звездопадное полнолуние 12 августа

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Из-за метеорного потока в созвездии Персея на фоне полнолуния 12 августа станет особым днем, когда жизнь некоторых людей ждет кардинальное изменение. Об этом предупредила астролог, эзотерик и психолог Елена Искра.

Эксперт напомнила о подвиге Персея, которому удалось отрезать голову медузе Горгоне, а затем встретить любовь и обрести счастье. Согласно энергетике этого мифа, по словам астролога, у современных людей также будет шанс преодолеть навалившиеся трудности.

— Я максимально рекомендую провести уборку, оставить окна открытыми, а на бумаге написать заранее то, от чего бы вы хотели избавиться, что вас гнетет и что бы вы хотели разрешить. Оставьте это у открытого окна на подоконнике и смотрите чудесные сны, — дала советы эзотерик.

Она подчеркнула, что именно во сне могут прийти ответы на насущные вопросы. Особенно внимательным нужно быть тем, кто родился с 21 по 27 ноября. Для этих людей откроются новые страницы.

— Ваша жизнь уже не будет прежней. Полнолуние 12 августа и метеорный поток изменят вашу жизнь и поделят на «до» и «после», — утверждает Искра.

Она порекомендовала не пугаться перемен и смело идти им навстречу, передает Пятый канал.

До этого ведический астролог Светлана Кройцер назвала самые напряженные дни текущей недели.