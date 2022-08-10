Астролог предупредил о сюрпризах, которые готовит звездопадное полнолуние 12 августа
Из-за метеорного потока в созвездии Персея на фоне полнолуния 12 августа станет особым днем, когда жизнь некоторых людей ждет кардинальное изменение. Об этом предупредила астролог, эзотерик и психолог Елена Искра.
Эксперт напомнила о подвиге Персея, которому удалось отрезать голову медузе Горгоне, а затем встретить любовь и обрести счастье. Согласно энергетике этого мифа, по словам астролога, у современных людей также будет шанс преодолеть навалившиеся трудности.
— Я максимально рекомендую провести уборку, оставить окна открытыми, а на бумаге написать заранее то, от чего бы вы хотели избавиться, что вас гнетет и что бы вы хотели разрешить. Оставьте это у открытого окна на подоконнике и смотрите чудесные сны, — дала советы эзотерик.
Она подчеркнула, что именно во сне могут прийти ответы на насущные вопросы. Особенно внимательным нужно быть тем, кто родился с 21 по 27 ноября. Для этих людей откроются новые страницы.
— Ваша жизнь уже не будет прежней. Полнолуние 12 августа и метеорный поток изменят вашу жизнь и поделят на «до» и «после», — утверждает Искра.
Она порекомендовала не пугаться перемен и смело идти им навстречу, передает Пятый канал.
До этого ведический астролог Светлана Кройцер назвала самые напряженные дни текущей недели.