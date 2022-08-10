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НКО могут получить дополнительную поддержку в 2022 году

Геннадий Юркевич
Город
НКО могут получить дополнительную поддержку в 2022 году
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) в 2022 году смогут получить дополнительную поддержку. Об этом в среду, 10 августа, сообщил сайт мэра и правительства Москвы.

192 миллиона рублей из бюджета столицы выделят на субсидии компаниям, которые зарегистрированы в реестре НКО и взаимодействуют с органами исполнительной власти города. Подав заявку, они смогут компенсировать расходы на оплату труда сотрудников, получить доступ к порталам для поиска новых сотрудников, а также средства на покупку и использование отечественного программного обеспечения.

— НКО динамично развиваются, выбирают новые стратегии, перестраиваются. Сейчас важно поддержать некоммерческие организации, чтобы они смогли как сохранить сложившуюся структуру, так и безопасно выбирать горизонт планирования, — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Прием заявок на получение субсидии откроется 1 ноября 2022 года, передает mos.ru.

3 августа в пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили об организации курса «Коммуникационная школа добрых дел», в рамках которого более трети социально ориентированных представителей НКО прошли обучение по коммуникации.

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