Губерниев сообщил, что турнир по футболу на Кубок Игоря Акинфеева пройдет в Бронницах

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Турнир по футболу на Кубок Игоря Акинфеева пройдет в Бронницах в конце августа. В турнире примут участие 16 команд из Московской области, Санкт-Петербурга, Минска и других городов. О спортивном мероприятии рассказал спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев. В прошлом году он принимал участие в Кубке в качестве ведущего.

— Для Игоря этот Кубок — дело чести, а может стать и делом жизни. Его увлечению можно позавидовать. Он влюблен в это детище. И у Игоря и его партнеров есть желание, чтобы этот турнир проводился еще долгие годы. Здорово, что турнир проходит в Подмосковье. Бронницы — это теперь не только центр гребного спорта, но еще и футбола, — отметил Губерниев в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В этом году участие в состязании подтвердили 16 команд из различных городов России. Путем жеребьевки команды разобьют на четыре группы. Занявшие первые места в группах разыграют между собой главный трофей турнира.

В этом году в рамках турнира впервые пройдут соревнования среди вратарей — кипербаттл, передает РИАМО.

Ранее российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что о существовании российских спортсменов в индустрии фигурного катания будут вспоминать по минимуму, несмотря на предложение тренера Этери Тутберидзе «заморозить» рейтинг фигуристов.